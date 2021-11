São Paulo pede exigência de passaporte vacinal para entrada de estrangeiro

A Prefeitura de São Paulo encaminhou ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na terça-feira, 23, um ofício solicitando exigência da apresentação do passaporte vacinal para os estrangeiros que acessarem o país.

Assinado pelo secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, o documento manifesta preocupação quanto à entrada de estrangeiros não vacinados no Brasil e argumenta que o controle é necessário para impedir o crescimento da pandemia em São Paulo, cidade que nas últimas semanas registra queda de casos, hospitalizações e mortes. Na terça-feira, 23, a capital alcançou a taxa de 30% de ocupação nos leitos de enfermaria e 34% de UTI.

O argumento do secretário Edson Aparecido é o de que o recrudescimento da pandemia na Europa elevaria o risco de nova onda da Covid-19 no país. “O Brasil é um país que recebe muita gente, de vários países, e precisamos adotar todas as estratégias para impedir a disseminação da doença. Aqui na capital, estamos adotando todas as possibilidades para combater as novas variantes e temos certeza que o ministro Marcelo Queiroga já estuda o pedido”, adiantou o secretário.