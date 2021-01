São Paulo e Rio ultrapassam marca dos 100.000 vacinados contra a Covid-19

Com quase todos os estados executando o plano de vacinação, o Brasil chegou à casa dos 700.000 imunizados nesta segunda-feira, 25. Agora são 733.493 pessoas vacinadas. São Paulo e Rio de Janeiro foram os que mais distribuíram e aplicaram doses até o momento, seguidos por Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná, de acordo com o levantamento feito diariamente por VEJA.

Os dois estados com o maior número de mortes pela Covid-19 ultrapassaram os 100.000 vacinados até às 18 horas desta segunda-feira. São Paulo, o primeiro a começar a imunização com a enfermeira Monica Calazans, no domingo, 17, já atingiu 149.243 pessoas, enquanto o Rio de Janeiro já aplicou 117.516 doses.

Na outra ponta da lista aparecem dois estados que ainda não divulgam informações sobre seu processo de vacinação com transparência, o que impossibilita a compilação dos dados. As únicas informações sobre a imunização em Tocantins e Roraima aconteceram no primeiro dia com três e 28 pessoas atendidas respectivamente.

O país está no primeiro estágio da vacinação e só deve disponibilizar a vacina até o momento para profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas. A imunização é realizada com o apoio de equipes da atenção primária do SUS.

O levantamento desenvolvido por VEJA divulga a situação da vacinação nos 26 estados e mais o Distrito Federal com dados do site Coronavírus Brasil, confirmando os dados junto às Secretarias Estaduais que já disponibilizam informações diárias sobre seu processo de imunização.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até às 18h desta segunda-feira, 25: