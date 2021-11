São Paulo deve flexibilizar uso de máscaras em dezembro

O governo do estado de São Paulo deve autorizar a flexibilização do uso de máscaras contra a Covid-19 em dezembro. A informação foi fornecida pelo Coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 e São Paulo, João Gabardo. A medida será colocada em vigor se os números de casos e de óbitos permanecerem em queda e o índice de imunização total chegar a 75% da população. Atualmente, encontra-se em 68%.

São Paulo vem registrando índices cada vez mais baixos de hospitalizações e mortes. Hoje, por exemplo, a capital paulista apenas uma morte, número que se repete há três. Segundo o secretário municipal de saúde, José Aparecido, aproxima-se o dia em que a capital não registrará morte pela enfermidade.

No âmbito estadual, o objetivo é que o total de casos fique menor do que 1.100 por dia, por sete dias (hoje é de 800), que a média móvel das internações caia de 400 para 300 e que a média diária de óbitos chegue a menos de 50. Hoje, ela é de 63.