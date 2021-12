São Paulo confirma quarto caso de Covid-19 provocado pela variante ômicron

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou neste sábado, 12, o quarto caso de Covid-19 causado pela variante ômicron, quinta cepa do coronavírus responsável pela doença classificada como de preocupação pela Organização Mundial da Saúde. O paciente é um homem de 67 anos, da capital paulista, sem histórico de viagem recente. O diagnóstico positivo para Covid-19 foi feito na terça-feira, 7, por meio de exame RT-PCR. O sequenciamento genético da amostra identificou a presença da nova variante. Ele apresenta sinais leves da doença, como calafrios e mal-estar.

O paciente está totalmente imunizado e também recebeu a dose de reforço com a vacina da Pfizer-BioNTech. Não necessitou de hospitalização e encontra-se em isolamento domiciliar.

Neste momento, não é possível saber se este seria o primeiro caso de infecção comunitária por ômicron. Isto acontece quando o vírus já começa a se espalhar entre a comunidade, independentemente de os contaminados terem viajado ou não.

Segundo nota da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, autoridades sanitárias rastreiam os contatos anteriores do paciente antes de considerar o caso importado (pessoas que vieram de países nos quais há transmissão comunitária do vírus) ou se de fato a variante ômicron já circula na capital paulista.

Os outros três casos registrados em São Paulo eram importados. No Brasil, há sete casos de Covid-19 por ômicron: quatro em São Paulo, dois no Distrito Federal e um no Rio Grande do sul. Todos os indivíduos estão vacinados e nenhum manifestou sintomas moderados ou graves.

Aguarda-se para as próximas semanas mais informações sobre o impacto da nova cepa na evolução da pandemia. A ômicron foi identificada pela primeira vez na África do Sul e em Botswana no início de novembro e chamou a atenção pelo grande número de mutações genéticas, especialmente na spike, proteína que o coronavírus utiliza para invadir as células humanas.