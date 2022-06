São Paulo confirma primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou nesta quinta-feira, 9, que um homem de 41 anos foi diagnosticado com varíola dos macacos (monkeypox, em inglês), zoonose viral capaz de infectar humanos e que está em surto na Europa e na América do Norte. Este é o primeiro caso confirmado da doença no Brasil.

O paciente está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas desde a última segunda-feira, 6, “em bom estado clínico”. O homem tem histórico de viagem para Portugal e Espanha, países onde há surto da doença, e a confirmação da infecção foi feita pelo Instituto Adolfo Lutz.

“A confirmação ocorreu após realização de diagnóstico diferencial de detecção por RT-PCR do vírus Varicela Zoster (com resultado negativo) e análise metagenômica do material genético, quando então foi identificado o genoma do monkeypox vírus”, informou a secretaria. As pessoas que tiveram contato com o paciente estão sendo monitoradas.

O caso suspeito de uma mulher de 26 anos, que também mora na cidade de São Paulo, é acompanhado pelo Centro de Vigilância Epidemiológico (CVE) estadual e a prefeitura de São Paulo desde a semana passada.

De acordo com a Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), a notificação foi feita em 4 de junho e a paciente não tem histórico de viagem recente nem contato com casos suspeitos da doença. Ela está internada em um hospital público na capital e seus contatos domiciliares estão sendo monitorados.

Segundo o Ministério da Saúde, além de São Paulo, investigam casos da doença os estados de Santa Catarina (2), Mato Grosso do Sul (1), Rio Grande do Sul (1), Rondônia (2), Rio de Janeiro (1) e Ceará (1).

Análises preliminares sobre os primeiros casos demonstraram que o vírus foi detectado por serviços de cuidados primários ou de saúde sexual e os principais pacientes eram homens que fazem sexo com homens. No entanto, a OMS já alertou que esta não é uma doença que afeta grupos específicos e que qualquer pessoa pode contraí-la se tiver contato próximo com alguém infectado.

Descoberta em 1958, a varíola dos macacos circula principalmente entre roedores e humanos podem se infectar com o consumo da carne, contato com animais mortos ou ferimentos causados pelos roedores. Entre os sintomas, estão: febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. A erupção cutânea começa geralmente no rosto e, depois, se espalha para outras partes do corpo, principalmente as mãos e os pés. A doença é endêmica em países da África central e ocidental, como República Democrática do Congo e Nigéria.

