São Paulo começa amanhã a dar reforço de vacina contra a Covid em adultos

Um dia após o anúncio do Ministério da Saúde de que a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 seria aplicada em toda a população entre 18 e 59 anos, o governo de São Paulo declarou que vai aderir à medida a partir desta quinta-feira, 18. A decisão foi anunciada pelo governador, João Doria, em coletiva nesta quarta-feira, 17.

Assim como na recomendação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a dose de reforço será dada a pessoas que receberam a segunda dose há cinco meses.

“Neste momento podem se vacinar quem tomou a segunda dose entre janeiro e junho, pois já estão com intervalo de cinco meses. Assim, em dezembro, quem tomou a segunda dose em julho já poderá receber a dose adicional”, explica Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI).

No caso da vacina da Janssen, de dose única, a recomendação é que a segunda dose seja aplicada com oito semanas e o reforço seja realizado após cinco meses. A gestão estadual informou, no entanto, que não conta com doses desta vacina e aguarda o envio do Ministério da Saúde.

A dose de reforço era indicada apenas para pessoas com mais de 60 anos, profissionais de saúde e imunossuprimidos, mas com intervalo de seis meses após a segunda dose. De acordo com a gestão Doria, com a nova regra, 710 mil pessoas do estado estão aptas para receber o reforço.