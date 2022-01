São Paulo chega a mais de 500 mil crianças vacinadas com a primeira dose

O governador João Doria anunciou, nesta quarta-feira, 26, que São Paulo atingiu meio milhão de crianças vacinadas entre 5 e 11 anos, com a primeira dose. “Uma ótima notícia. Em cada 4 crianças, 3 estão vacinadas como a primeira dose da vacina da Pfizer ou a CoronaVac. É o estado que mais vacinou as crianças até o momento”, disse o governador.

Ele ressaltou ainda que com a aprovação da CoronaVac na última quinta-feira, 20, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a imunização dessa faixa etária teve um avanço significativo. “Vacinamos 12% do público alvo. Entregamos 4 milhões de doses da CoronaVac nos 645 municípios”, afirmou Doria. “São 515 mil crianças vacinadas. É um momento muito importante. Estamos vendo o aumento de internações e a vacinação é a única forma que temos de proteger nossas crianças”, completou Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI)

Doria também informou a abertura de 700 novos leitos para atendimento da Covid-19 no estado de São Paulo. Segundo o governador, 266 serão de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 434, de enfermaria, disponibilizados na rede estadual de hospitais, em todas as regiões do estado. A decisão veio pelo aumento de internações na última semana pela doença. “Vai beneficiar 14 regiões do estado”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn.