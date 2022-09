São Paulo amplia e Rio de Janeiro volta a vacinar crianças de 3 e 4 anos

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 28, que a vacinação contra a Covid-19 para o público de 3 e 4 anos foi ampliada para todas as crianças dessa faixa etária no estado. Antes, a imunização estava restrita a crianças com comorbidades. Também nesta quarta, a prefeitura do Rio de Janeiro informou que a imunização do grupo será retomada. Atualmente, a população infantil é vacinada contra a doença com a CoronaVac, autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em julho deste ano. A agência aprovou o uso do imunizante da Pfizer para crianças com mais de seis meses no último dia 16, mas as doses ainda não começaram a ser aplicadas no país.

A ampliação do público a ser vacinado em São Paulo foi determinada após o estado receber a doação de 2 milhões de doses do imunizante do Instituto Butantan, que finalizou a produção de 3,5 milhões de doses – 1 milhão foi adquirida pelo Ministério da Saúde -. A vacinação das crianças no estado terá início nesta sexta-feira, 30.

“Nosso imunizante é o mais utilizado entre a população de 3 a 17 anos de idade, resultado da sua segurança e das poucas reações. Os dados indicam que é uma vacina muito efetiva e pode evitar que a doença evolua. Ainda temos altos números de internações de crianças e sequelas graves que podem ser evitadas. É fundamental que os pais e responsáveis levem seus filhos para se imunizar”, informou, em nota, Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan.

Na capital fluminense, a aplicação da primeira dose no público de 3 e 4 anos tinha sido interrompida e a Secretaria Municipal de Saúde informou que ela foi retomada hoje.

A CoronaVac recebeu autorização da agência para ser aplicada no público com mais de seis anos e que não é imunocomprometido em janeiro deste ano. Um levantamento com dados de crianças de 3 a 5 anos vacinadas com o imunizante no Chile entre dezembro de 2021 e maio deste ano apontou que a vacina tem uma efetividade de 55,06% para evitar hospitalizações.