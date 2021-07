São Bernardo vai mandar para o ‘fim da fila’ aqueles que escolherem vacina

A partir desta quinta-feira, 1, quem optar por escolher o laboratório fabricante da vacina contra a Covid-19 irá para o fim da fila de imunização em São Bernardo do Campo, São Paulo. A decisão foi anunciada em uma transmissão nas redes sociais pelo prefeito da cidade, Orlando Morando, do PSDB, na última quarta-feira, 30.

“Você lembra a marca da vacina que você tomou de gripe? Não lembra. Ninguém nunca pediu marca de vacina, porque agora, no meio da maior pandemia da humanidade, a pessoa quer escolher vacina? Não se escolhe vacina. Você vai ser colocado no fim da fila, só vai ser vacinado quando vacinarmos a última pessoa com 18 anos”, disse o prefeito.

Ainda de acordo com ele, apenas na terça-feira, 29, 200 pessoas se recusaram a tomar a vacina nos postos de vacinação da cidade. Desta maneira, aqueles que optarem por não receber o imunizante precisarão assinar um termo confirmando que será vacinado apenas quando todos os grupos receberem as doses. Para os que se recusarem a assinar, Morando afirmou que duas testemunhas que estão trabalhando assinarão o documento.

Recentemente o termo “sommelier de vacina” ganhou força nas redes sociais para se referir àqueles que chegam aos postos de vacinação em busca de imunizantes específicos. Atualmente, as da Pfizer e da Janssen são as mais requisitadas.

O Brasil já aplicou, até a última quarta-feira, 30, 100.159.676 doses de vacinas contra o novo coronavírus, sendo 74,1 milhões referentes à primeira dose e 25,9 milhões referentes à segunda. Esses números equivalem a 35% da população parcialmente imunizada, ao mesmo que 12% estão completamente imunizados.