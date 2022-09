Saiba quantas doses da vacina são eficazes contra a ômicron

Um estudo publicado nesta quinta-feira 1, na revista dinamarquesa PLOS Medicine aponta que uma terceira dose da vacina da Covid-19 aumenta o nível e a duração da proteção contra a infecção e hospitalização provocada pela ômicron. A pesquisa conduzida pela infectologista Mie Agermose Gram no Statens Serum Institut, em Copenhague, sugere ainda que apenas duas injeções fornecem proteção limitada contra a variante.

O surgimento de novas variantes do vírus SARS-CoV-2 pode diminuir a durabilidade da vacina a longo prazo, aumentando o risco de doença e internação. No entanto, as evidências em relação à eficiência de três vacinas ao longo do tempo ainda são escassas. Por isso, a fim de estimar a eficácia de duas ou três doses da vacina, os pesquisadores realizaram um estudo de coorte nacional de todos os residentes dinamarqueses não infectados anteriormente com 12 anos ou mais, acessando dados individuais armazenados no sistema nacional de registro civil dinamarquês e Registro de Vacinação Dinamarquês.

Os cientistas estimaram a eficácia da vacina usando o status da imunização como uma exposição variável no tempo, ajustando para idade, sexo, localização geográfica e comorbidades, antes de comparar as taxas de infecção e hospitalização com indivíduos não vacinados.

Estudos futuros são necessários para entender melhor a durabilidade de uma terceira dose de vacina após 120 dias e avaliar a necessidade de reforços subsequentes. Uma limitação do levantamento foi que os dados não eram randomizados, de modo que poderia haver diferenças não mensuradas entre os grupos vacinados e não vacinados.

Segundo os pesquisadores, as descobertas indicam que uma terceira dose é necessária para manter a proteção contra a infecção por mais tempo e garantir um alto nível de proteção contra a hospitalização por Covid-19 causada pela ômicron. “O surgimento contínuo de novas variantes e a diminuição da durabilidade da vacina exigem avaliação contínua da eficácia do imunizante para elaborar futuras estratégias de vacinação”, diz Mie, que acrescenta: “Apesar de ser menos eficaz contra a infecção por ômicron do que as variantes anteriores, uma terceira dose de vacina de mRNA oferece melhor proteção contra essa variante do que duas doses, além de proteger bem mais de hospitalizações pela doença”.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

Continua após a publicidade