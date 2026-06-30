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Saúde

Saiba qual é o primeiro hospital federal que vai oferecer canetas emagrecedoras gratuitamente pelo SUS

Hospital no RS vai ser palco de projeto-piloto do Ministério da Saúde para avaliar custo-efetividade do uso de semaglutida no SUS

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 09h52 | Atualizado em 30 jun 2026, 12h24
Edifício branco de vários andares com janelas e persianas verdes abertas, e uma cruz marrom no topo. Há árvores e vegetação na parte inferior, e outros prédios ao fundo, sob um céu claro
Grupo Hospitalar Conceição (GHC), no Rio Grande do Sul (Divulgação/Divulgação)
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Saiba qual é o primeiro hospital federal que vai oferecer canetas emagrecedoras gratuitamente pelo SUS Priorize VEJA no Google

Conhecidas pelo custo elevado, as canetas emagrecedoras deram o primeiro passo rumo ao SUS. No Grupo Hospitalar Conceição (GHC), no Rio Grande do Sul, um paciente recebeu a primeira aplicação de semaglutida, princípio ativo da caneta antiobesidade Wegovy, na última sexta-feira, 26, marcando o início da oferta dessa terapia em um hospital federal.

A aplicação faz parte de um projeto-piloto do Ministério da Saúde que vai avaliar o custo-efetividade e os impactos para a saúde do uso de semaglutida para tratamento de obesidade em pacientes da rede pública de saúde. O estudo deve durar dois anos e vai acompanhar 250 pacientes com obesidade grave.

Os participantes do estudo já são acompanhados pelo hospital e foram selecionados de acordo com os seguintes critérios:

  • Diagnóstico de obesidade estabelecido há pelo menos 12 meses, com falha documentada no tratamento clínico convencional, como dietas estruturadas e prática regular de atividade física por pelo menos dois meses;
  • Obesidade associada a outras morbidades, como comprometimento cardíaco, além de indicação para cirurgia bariátrica;
  • Ter capacidade de compreender e realizar a autoaplicação da medicação ou contar com um cuidador para esse procedimento.
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Segundo o Ministério da Saúde, esse público reflete o perfil assistencial da unidade: 91% dos pacientes apresentam obesidade grau 3, também conhecida como mórbida. Neste caso, o índice de massa corporal (IMC) está superior a 40 ou acima de 35 com doenças relacionadas.

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Dentre esses, apenas 47% estão aptos para realização de cirurgia bariátrica em razão de comorbidades. A mais prevalente nesse grupo é a hipertensão arterial, mais conhecida como pressão alta.

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Ao longo do estudo, batizado de Real-Bari, serão avaliados indicadores para compreender como o tratamento pode ser adaptado à realidade do SUS, como:

  • Percentual de perda de peso;
  • Evolução da qualidade de vida;
  • Resultados de exames clínicos;
  • Condições pós-operatórias;
  • Custos dos processos.
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Segundo o ministério, o projeto-piloto vai ajudar a orientar o atendimento aos pacientes e a definir futuras estratégias para cuidar de pessoas com obesidade grave no SUS.

A pesquisa será realizada com recursos transferidos ao hospital pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS), provenientes de aporte financeiro da produtora do medicamento.

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