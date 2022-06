Saiba o que muda com adoção de rol taxativo nos planos de saúde

Nesta quarta-feira, 8, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu, por seis votos a três, que os planos de saúde não precisam oferecer cobertura para procedimentos que não fazem parte do rol de exames, consultas, cirurgias e terapias definidos como obrigatórios pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Com a decisão, o rol agora é considerado taxativo, mas há exceções para que as operadoras de saúde custeiem terapias com recomendação médica e sem substitutos terapêuticos na lista de procedimentos. Entenda o que vai mudar com as novas regras:

– O que é o rol da ANS?

É uma lista de consultas, exames, terapias e cirurgias com cobertura obrigatória para os planos de saúde. Segundo a ANS, são mais de 3 mil itens que atendem a todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), da Organização Mundial da Saúde (OMS). A lista pode ser consultada aqui.

– O que vai mudar na cobertura dos planos de saúde com o rol taxativo?