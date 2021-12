Saiba como vai funcionar a vacinação contra a Covid-19 em crianças

Junto à liberação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu orientações que devem ser adotadas pelo Ministério da Saúde e postos de vacinação durante a campanha.

Assim como é feito nos Estados Unidos e na Europa, o público pediátrico vai receber 10 microgramas do imunizante, que corresponde a um terço da dose administrada para jovens acima de 12 anos. Mesmo com a dose menor, um estudo com 2 mil crianças apontou que a vacina tem 90,7% de eficácia contra casos sintomáticos da doença.

A administração da vacina não deve ser feita com outras vacinas no Programa Nacional de Imunizações (PNI) e a recomendação é que seja adotado um intervalo de pelo menos 15 dias. As crianças também vão receber duas doses do imunizante contra a Covid-19.

“Como a recomendação é de que a segunda dose seja de 21 dias, é adequado priorizar a vacina contra a Covid-19”, explica Suzie Marie Gomes, gerente-geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária.

O frasco do imunizante será da cor laranja, diferente da versão para adultos, que não poderá ser diluída para a administração em crianças.

“Crianças que completarem 12 anos entre as doses devem manter o esquema com a dose pediátrica”, explicou Suzie.

Ainda segundo a gerente, a agência orienta que seringas menores sejam utilizadas para este público. “É fortemente recomendado que se use uma seringa de 1 ml. Com a seringa correta, diminuímos a perda e os riscos de erro de dose.”

Diretora da segunda diretoria da agência, Meiruze Sousa Freitas listou algumas das recomendações da Anvisa para o Ministério da Saúde:

– Início da vacinação deve ser realizada após treinamento dos profissionais para evitar erros

– Salas para a imunização devem ser separadas dos locais de vacinação de adultos e exclusivas para aplicação de doses de Covid-19

– Intervalo de 15 dias entre a dose contra a Covid-19 e demais imunizantes do PNI

– Evitar a modalidade drive-thru

– Acolhimento por 20 minutos após a dose para a observação de possíveis efeitos adversos

-Explicar aos pais a possibilidade de reações como dor no local de aplicação, febre, fadiga

– Uso de seringa de 1 ml com dose de 0,2 ml, que deve ser mostrada aos pais ou responsável

– Manter a dose pediátrica para crianças que completaram 12 anos no intervalo entre as doses