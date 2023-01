Saiba como identificar e prevenir o câncer de pele de Jill Biden

Na última quarta-feira, Jill Biden, primeira-dama dos Estados Unidos, foi submetida a uma cirurgia para a retirada de duas lesões cancerígenas, identificadas como carcinoma basocelular, um dos tipos mais comuns e pouco agressivos de câncer de pele, que podem aparecer em qualquer região do corpo, mas surgem com mais frequência na cabeça, pescoço e tronco.

No caso de Jill, as lesões estavam acima do olho direito e no peito, confirmados como carcinoma basocelular, que entre os sintomas, apresenta manchas escuras ou avermelhadas, pele dura e áspera, hemorragias e vasos sanguíneos visíveis.

Em comunicado, o médico da Casa Branca, Dr. Kevin C. O’Connor, disse que todo o tecido canceroso foi removido em um procedimento chamado de cirurgia de Mohs, que consiste na remoção repetida de finas camadas de pele e exame de cada uma delas ao microscópio para verificar a presença de células cancerígenas. Realizado no Walter Reed National Military Medical Center, onde Jill esteve acompanhada pelo presidente Joe Biden, o procedimento causou inchaço facial e alguns hematomas. “Como previsto”, disse O’Connor.

Uma terceira lesão semelhante também foi removida da pálpebra esquerda da primeira-dama, “mas testes ainda estão sendo realizados para verificar se há câncer”, disse a nota.

A preocupação com a possibilidade de câncer na esposa de Biden surgiu durante um exame de rotina no qual os médicos notaram a lesão acima do olho direito e recomendaram que ela se submetesse à cirurgia. A remoção desse tipo de lesão é necessária para impedir que se tornem invasivas em profundidade e promovam destruição local dos tecidos.

De acordo com a Academia Americana de Dermatologia, todos os anos, cerca de dois milhões de indivíduos recebem o diagnóstico de carcinoma basocelular nos Estados Unidos. Também é considerado um dos cânceres mais tratáveis, pois as lesões raramente criam metástase e os médicos geralmente conseguem removê-las com incisões rasas.

Para prevenir, recomenda-se o uso de protetor solar e roupas escuras em dias de maior radiação, além da realização de exames regulares na pele.

O câncer tem sido uma das áreas da saúde mais abordadas pela primeira-dama. Em 1993, ela fundou a Biden Breast Health Initiative, após quatro amigas serem diagnosticadas com câncer de mama.