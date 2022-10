O que os jardins têm a ver com a expectativa de vida?

Atualizado em 25 out 2022, 18h51 - Publicado em 25 out 2022, 18h46

Aumentar os espaços naturais e jardins privados têm o potencial de diminuir a diferença de expectativa de vida entre aqueles que vivem nas áreas mais e menos carentes, sugere uma pesquisa publicada no Journal of Epidemiology of Community Health.

Segundo o estudo, cada aumento de 10% no espaço natural está ligado a uma queda de 7% na incidência de morte precoce entre indivíduos com menos de 65 anos. Já nas áreas com maior privação de renda e menos espaços naturais e jardins, tem um maior número de pessoas com problemas de saúde diagnosticados.

De acordo com a pesquisa, o aumento da disponibilidade de espaço natural dentro das áreas locais também é associado a uma redução na disparidade de expectativa de vida entre as áreas mais e menos carentes. Ou seja, mesmo em níveis moderados, esses jardins já fazem a diferença.

A ideia de que o ambiente natural oferece benefícios à saúde não é nova: existem fortes evidências de que o maior acesso e exposição a esses espaço tem um impacto positivo na saúde. Este estudo, porém, é observacional e, como tal, não pode estabelecer causa e efeito. Os pesquisadores reconhecem que não tinham informações sobre o comportamento individual e as circunstâncias econômicas pessoais dos participantes, ou quanto essas pessoas usavam seu espaço natural local, o que pode ter influenciado suas descobertas.

O grupo de pesquisa definiu áreas naturais como: florestas, árvores espalhadas, pântano, lagos ou praias, pastagens seminaturais e espaços em geral como grama de campos esportivos, beiras de estradas e terras agrícolas, além de rochas, pedregulhos e penhascos.

