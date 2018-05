Saiba com que frequência os brasileiros se masturbam

Maio é o mês da masturbação, mas como esse assunto ainda é tratado com certa discrição, pouca gente sabe disso. No entanto, mesmo que ainda haja um tabu sobre o tema, na prática, é ao contrário. Segundo pesquisa realizada pela Sexlog, maior rede social adulta do Brasil cerca de 44% dos brasileiros se masturba pelo menos três vezes por semana.

Nessa mesma frequência o sexo apareceu para 34% dos entrevistados. Mas vale lembrar que, segundo especialistas, as pessoas nunca são honestas ao falar sobre a frequência do sexo.

Os resultados da pesquisa ainda mostraram que 25,2% dos entrevistados se masturbam entre quatro e seis vezes por semana; 19% assumiram fazer isso sete vezes ou mais e 11,8% dos participantes disseram não se masturbar. Em comparação com a frequência da relação sexual, 27,3% transam até duas vezes por semana; 25% mais de quatro vezes na semana e 13% responderam que não tinham feito sexo nos últimos tempos.

Benefícios do Sexo

Além de prazeroso, o sexo pode trazer inúmeros benefícios para a saúde, entre eles a proteção cardiovascular. De acordo com especialistas, durante a relação sexual há aumento do trabalho cardíaco e da pressão arterial. Como podem ser consideradas atividades físicas de intensidade moderada, as relações sexuais também ajudam no combate ao peso, mas não aposte só no sexo para perder aqueles quilinhos indesejados!

Além disso, o sexo pode estimular o corpo a produzir endorfina – hormônio capaz de aliviar as sensações de dor -, especialmente no orgasmo. A endorfina, que também é liberada na masturbação, ainda ajuda aliviar o estresse. E que melhor forma de aliviar a tensão do que o sexo?

Outra vantagem apontada por pesquisas é que fazer sexo até duas vezes por semana pode melhorar o sistema imunológico. Ficar doente por qualquer coisa? Não para quem tem vida sexual ativa!

Quem sofre de insônia pode encontrar no sexo um bom remédio. A liberação da endorfina associada ao esforço físico intenso pode gerar o nível de exaustão necessário para estimular uma noite de sono tranquila. O sexo ainda pode beneficiar as mulheres chegando na menopausa. Isso porque uma das principais causas da queda de estrogênio no corpo feminino é a falta de lubrificação na vagina; por isso, ter relações sexuais é aconselhável para diminuir esse problema.