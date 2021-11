Rússia registra recorde de mortes por Covid-19 pelo terceiro dia seguido

A Rússia registrou mais um recorde de mortes em decorrência da Covid-19 nesta sexta-feira, 19, o terceiro dia consecutivo com mais mortes. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.254 óbitos no país. No dia anterior, o número, que também havia sido recorde, foi de 1.251.

O balanço apresentado pelas autoridades russas também apontou mais de 37 mil novos casos da doença em apenas um dia. A Rússia é o país mais afetado pela pandemia na Europa, com mais de 9,2 milhões de casos de Covid-19 e mais de 261 mil mortes.

O coronavírus tem se espalhado novamente pela Rússia graças às baixas taxas de vacinação entre a população do país. Pouco mais de um terço dos russos foram imunizados desde o lançamento da primeira vacina nacional, a Sputnik V, em dezembro de 2020.