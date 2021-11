Rússia bate novo recorde de mortes e casos de Covid-19

A Rússia registrou novos recordes de mortes e novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira, 3. Foram 1.189 óbitos e 40.443 pessoas contaminadas nas últimas 24 horas, de acordo com o governo russo.

A nova onda da doença no país, que levou Moscou a criar um megaferiado de 11 dias na capital, de 28 de outubro a 7 de novembro – é potencializada pela disseminação da variante delta, altamente contagiosa e os baixos índices de imunização: apenas 33,3% das população russa está completamente vacinada até o dia de hoje, segundo dados do portal Our World In Data, ligado à Universidade Oxford.

Na capital russa, serviços não essenciais estão fechados e foram estabelecidas medidas restritivas para conter a expansão da doença, impulsionada ainda pela baixa adesão ao uso de máscaras pela população. Moscou também pediu que idosos permaneçam em casa por quatro meses por conta da superlotação de hospitais e Centros de Tratamento Intensivo operando no limite da capacidade.