Rivotril de 0,5 mg não será mais fabricado, anuncia farmacêutica; entenda

A Blanver Farmoquímica e Farmacêutica anunciou em seu site que o medicamento Rivotril 0,5 mg foi descontinuado, tanto com 20 comprimidos quanto com 30. A apresentação de 2 mg com 20 comprimidos também não será mais fabricada. O motivo não foi detalhado no comunicado. Os pacientes vão continuar tendo outras opções do fármaco, assim como o medicamento genérico.

Segundo a farmacêutica, serão mantidas outras três apresentações do remédio, do qual é detentora do registro no Brasil: Rivotril 2 mg (apresentação com 30 comprimidos); Rivotril 0,25 mg (apresentação com 30 comprimidos sublinguais) e Rivotril 2,5 mg/mL (solução oral, apresentação em frasco com 20 mL).

Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), Antônio Geraldo da Silva disse que os pacientes não ficarão sem opção de tratamento com a descontinuação da formulação com 0,5 mg. Com as versões que continuarão sendo fabricadas, é possível ajustar a dosagem.

“Temos a opção gotas, que seriam apenas cinco gotas, ou dois comprimidos de 0,25 mg. Tem a opção de 1/4 de 2 mg, genéricos e também similares”, explica o médico psiquiatra.

O clonazepam, princípio ativo do Rivotril, é indicado para crises epiléticas, espasmos infantis (Síndrome de West) e também para transtornos de ansiedade em geral, bem como crises de pânico, síndromes psicóticas e transtornos de humor. Além de ter ação anticonvulsivante, é relaxante muscular e tranquilizante, de acordo com a bula.

O medicamento deve ser tomado com prescrição médica, pois o uso inadequado pode levar a efeitos colaterais e dependência.

Pacientes que tiverem dúvidas devem procurar seus médicos, inclusive para solicitação da receita médica com a apresentação adequada e orientações de como tomar a medicação. O ansiolítico é de tarja preta e vendido com retenção da receita. A farmacêutica deixou à disposição o contato com o SAC Biopas para esclarecimentos aos consumidores, que pode ser feito pelo telefone 0800 591 9210.