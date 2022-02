Rio de Janeiro volta a vacinar crianças contra a Covid na segunda-feira

Cerca de 90% das crianças e adolescentes da cidade de São Paulo receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com a prefeitura da capital paulistana, 71,8% dos pequenos com idade entre 5 e 11 anos estão parcialmente imunizados. Os índices são superiores aos registrados em Nova York, nos Estados Unidos, e em Toronto, no Canadá. Na cidade americana, 63,8% do público entre 5 a 17 anos recebeu uma dose e, no Canadá, 55% de meninos e meninas entre 5 e 11 anos estão parcialmente imunizados.

A campanha de imunização avança bem no estado de São Paulo como um todo. De acordo com dados do governo estadual, só em janeiro foram emitidos 3,2 milhões de certificados de vacinação pelo site. O documento é importante porque permite a entrada em vários locais e países.

No Rio de Janeiro, a prefeitura anunciou que a campanha de vacinação para crianças entre 5 e 11 anos será retomada na segunda-feira, 21.