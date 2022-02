Rio de Janeiro vai retomar vacinação de crianças contra Covid-19 na sexta

Após anunciar que a vacinação de crianças com mais de 7 anos contra a Covid-19 seria interrompida a partir do dia 1° por falta de doses, a Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro informou nesta quarta-feira, 2, que a imunização infantil será retomada na próxima sexta-feira, 4. A pasta informou que recebeu a confirmação do recebimento de uma nova remessa, o que permitiu voltar a vacinar as crianças contra a doença.

No sábado, 5, a campanha também terá como foco o público com 6 anos ou mais. A faixa dos 5 anos será aberta na próxima semana. As meninas serão vacinadas na segunda-feira, 7, e os meninos, na terça, 8. Haverá repescagem para crianças com mais de 5 anos, na quarta-feira, 9.

“Crianças entre 5 e 11 anos com deficiência ou comorbidade permanecem podendo se vacinar qualquer dia, independente da idade que consta no calendário.”

A campanha de vacinação contra a Covid-19 teve início na cidade no dia 17 de janeiro deste ano. De acordo com balanço com dados até 25 de janeiro, mais de 46 mil meninos e meninas receberam a primeira dose do imunizante contra a doença.