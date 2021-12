Rio de Janeiro tem 5 vezes mais casos de gripe do que de Covid-19

A cidade do Rio de Janeiro enfrenta um surto de Influenza, vírus causador da gripe, e o número de casos da doença é cinco vezes maior do que os registros por Covid-19, segundo balanço feito pela Veja com dados da Secretaria Municipal da Saúde. Nas últimas três semanas, foram 4.546 casos de infecção pelo SARS-CoV-2 e 23 mil de gripe. Na semana passada, o município interrompeu a vacinação por falta de doses, mas ela será retomada nesta sexta-feira, 10, após a doação de imunizantes pelo governo de São Paulo e chegada de 100 mil doses do Ministério da Saúde.

Com a explosão de casos, a capital fluminense inaugurou duas unidades de atendimento para os pacientes nesta semana. A primeira foi instalada na Vila Olímpica do Alemão na quarta-feira, 8, e atendeu 496 pessoas. Outra foi aberta nesta quinta-feira, 9, no Parque Olímpico, e tem capacidade para atender até 500 pessoas por dia. A prefeitura informou que mais três centros serão abertos nos próximos dias.

A gestão municipal disse que os polos vão receber pessoas com febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta e de cabeça. Os serviços também vão realizar testes de Covid-19 caso o paciente tenha indicação médica.

A cidade suspendeu a campanha por falta de doses e aguardava o envio até ontem, quando o Ministério da Saúde as encaminhou. Na terça-feira, 7, o município formalizou um pedido de vacinas para o Instituto Butantan, que produz o imunizante, e o governador de São Paulo, João Doria, autorizou a doação de 400 mil doses.

