Rio de Janeiro suspende vacinação infantil contra Covid por falta de doses

A Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro anunciou que a vacinação das crianças com 7 anos ou mais contra a Covid-19 está suspensa a partir desta terça-feira, 1º, por falta de doses. A pasta disse que aguarda o envio de uma nova remessa do Ministério da Saúde para retomar a campanha para a faixa etária na cidade.

Para o público infantil, está mantida a oferta de primeira dose para crianças de 5 a 11 anos com deficiências ou comorbidades. Segundo a secretaria, a vacinação das demais faixas etárias vai ocorrer normalmente.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 teve início na cidade no dia 17 deste mês. Entre quarta e sexta da semana passada, foram imunizadas crianças com mais de 8 anos.

De acordo com balanço com dados até a última terça-feira, 25, mais de 46 mil meninos e meninas receberam a primeira dose do imunizante contra a doença.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: