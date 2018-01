Rio de Janeiro realiza neste sábado ‘dia D’ contra febre amarela

O Rio de Janeiro realiza neste sábado o “dia D” de mobilização para vacinar a população contra a febre amarela. A ação será realizada em 92 cidades do Estado. Todas a unidades de saúde funcionarão das 8h às 17h, exclusivamente para a imunização. A expectativa da Secretaria Estadual de Saúde é aplicar 600 mil doses da vacina apenas neste sábado. O Rio de Janeiro registrou oito mortes pela doença em 2018.

Além dos postos, quartéis do Corpo de Bombeiros e algumas unidades da Polícia Militar em todo o RJ também serão pontos para a aplicação da vacina.

Na capital, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirma que o município não é área de ocorrência da doença. Cerca de 400 militares estarão envolvidos na força-tarefa em apoio à Secretaria de Estado de Saúde (SES). O governo municipal informa que há vacina para todas as pessoas dentro do público alvo, que são aqueles que possuem idade entre nove meses e 59 anos.

A SMS alerta que a vacina da febre amarela não é recomendada para gestantes, idosos, crianças menores de 9 meses e a pessoas com alergia a algum componente da vacina e a ovo e derivados. Pacientes em terapias imunossupressoras, portadores de doenças autoimunes, transplantados de medula óssea, com histórico de doença do timo e com problemas neurológicos de natureza desmielizante, como Síndrome de Guillain-Barré e ELA, também não devem tomar a vacina.

Casos no Rio

O secretário estadual de saúde, Luiz Antônio Teixeira Jr., destacou que em 2017, o Rio foi o estado que mais aplicou as vacinas e a previsão é ampliar ainda mais esse número em 2018. “Temos 26 casos confirmados, com oito óbitos e a gente está fazendo essa mobilização para evitar um número maior de casos no nosso estado”, disse ele, referindo-se ao número de casos ocorridos no ano de 2018.

(Com Agência Brasil)