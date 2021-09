Rio de Janeiro permite eventos abertos com até no máximo 500 pessoas

Passa a ser permitido a partir de hoje, 21, na cidade do Rio de Janeiro, a realização de eventos abertos com até 500 pessoas desde que apresentem o esquema de vacinação completo. O estabelecimento deve respeitar a regra de ocupação de 50% de capacidade. As mesmas normas valem para competições esportivas em estádios e ginásios. A decisão ocorre depois da queda no número de casos e de óbitos por Covid-19 registrados na capital fluminense nas últimas semanas.

Porém, até que a cidade chegue a 65% da população protegida com duas doses ou uma dose única (no caso da vacina da Janssen), boates, danceterias e salões de dança continuam com suas atividades suspensas. Assim que o índice for atingido, esse tipo de estabelecimento poderá reabrir com 50% de sua capacidade. “O decreto já autoriza coisas que não estavam autorizadas, mas também cria parâmetros para a gente olhar para a frente”, afirmou o prefeito Eduardo Paes. “De certa maneira, está recolocado um planejamento de abertura, a partir do que foi definido pelo comitê científico”, completou.

Academias de ginástica, piscinas e centros de treinamento físico podem ter aulas em grupos, “desde que respeitado o uso de máscaras e a conferência da situação vacinal”. Em bares, lanchonetes e restaurantes está permitido o consumo para clientes sentados nas áreas internas e com distanciamento mínimo de 1 metro entre as mesas. Também está permitido o serviço para clientes em pé, nas áreas externas.

