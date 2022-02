Rio de Janeiro detecta caso de subvariante da ômicron BA.2 na capital

Um caso da subvariante da ômicron, chamada BA.2 foi confirmado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 4, pela secretaria de saúde do estado. Autoridades de saúde da capital fluminense, porém, ainda não sabem se a pessoa infectada esteve recentemente na Ásia e Europa, que registraram um aumento dos casos de Covid-19 causadas pela BA.2, uma das linhagens da ômicron, que também possui a subvariante BA.1, atualmente responsável pela maioria dos casos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Cientistas acreditam que essa subvariante possa ser ainda mais contagiosa do que as anteriores, mas a secretaria do Rio de Janeiro declarou que ainda não é um motivo de preocupação e que o estado vai continuar fazendo o sequenciamento genético do coronavírus.

A pasta aproveitou para reiterar as medidas de prevenção e a importância da vacinação já que o estado registrou 99 óbitos nesta sexta-feira, 40 na capital fluminense.