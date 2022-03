Rio de Janeiro desobriga uso de máscaras em locais fechados nesta terça

A partir desta terça-feira (8), as máscaras estão liberadas na cidade do Rio de Janeiro. O decreto com a decisão será publicado no Diário Oficial de amanhã e, com isso, o Rio será a primeira capital do País a derrubar a obrigatoriedade da proteção facial, inclusive em ambientes fechados. O anúncio foi feito pelo prefeito, Eduardo Paes, em seu twitter.

A decisão foi tomada pelo Comitê Científico a partir da análise da transmissão que, segundo o secretário Municipal de Saúde, Daniel Sorenz, é a menor desde o início da pandemia, de 0,3 (o que significa que cada 10 pessoas infectadas transmitem a doença para outras três), e uma positividade inferior a 5%. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma taxa menor que 5% indica controle.

O passaporte vacinal, no entanto, será obrigatório ao menos até o final de março. As máscaras continuam sendo recomendadas para pacientes com imunossupressão ou comorbidades graves ou para aqueles que não completaram o esquema vacinal, com as duas doses e o reforço. Até o momento, 54% dos cariocas tomaram a dose de reforço.

Nas escolas, a decisão será de responsabilidade de cada instituição, mas o Comitê Científico recomenda a manutenção do uso para crianças que ainda não tenham tomado as duas doses.

Outras capitais também estão flexibilizando o uso de máscaras. Belo Horizonte e Brasília já liberaram as proteções faciais em locais abertos. São Paulo, Goiânia e Porto Alegre devem anunciar medidas semelhantes nos próximos dias.