Rio de Janeiro começa vacinação para público em geral nesta segunda

A cidade do Rio de Janeiro anunciou uma nova fase da vacinação contra a Covid-19. A partir desta segunda-feira, 31, o município terá mais 4,7 milhões de doses do imunizante e o plano é completar a distribuição até o mês de outubro. Considerando as 27 unidades federativas brasileiras, o Estado é o terceiro que mais atendeu até aqui, com pouco mais de 5,5 milhões de vacinas aplicadas.

O calendário prevê a continuação do escalonamento por idade. No primeiro dia, as mulheres de 59 anos serão vacinadas. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar toda a população adulta carioca em cinco meses, terminando o processo em 23 de outubro ao atender os maiores de 18 anos.

Dados da Secretaria municipal revelam que 3,1 milhões de vacinas foram aplicadas até aqui e 2,1 milhões receberam apenas a primeira dose, o que representa 40% do público. A entidade pública afirma que o município é o segundo mais atendido do país.

A rede de saúde do Rio de Janeiro atende de segunda a sábado, em 270 pontos espalhados por toda a cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 30.000 doses são aplicadas todos os dias.