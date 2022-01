Rio de Janeiro cancela carnaval de rua em 2022

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta terça-feira, 4, que a cidade não terá carnaval de rua pelo segundo ano consecutivo por conta da pandemia da Covid-19. “Diante desse cenário, eu chamei hoje as ligas dos blocos e informei a eles da inviabilidade do carnaval de rua”, disse Eduardo Paes, sobre a reunião que teve com Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, e outras ligas, para informar o cancelamento.

Segundo o prefeito, o evento teria que ter sido organizado com muita antecedência. “Mas eles ficaram de fazer uma contraproposta”, afirmou Paes, explicando que a decisão não foi bem recebida pela relação que os blocos têm com seus bairros.

O prefeito também mencionou a cobrança de patrocinadores que investiriam cerca de R$ 40 milhões no evento. De acordo com Paes, ele sugeriu aos investidores que organizem eventos no mês de fevereiro com os principais blocos, sem custo, em três lugares da capital onde pudesse ter controle.

