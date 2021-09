Rio de Janeiro bate recorde de imunização contra a Covid-19 em único dia

A cidade do Rio de Janeiro registrou recorde de vacinação contra a Covid-19 no sábado, 25. Ao todo foram vacinadas 123.352 pessoas, entre maiores de 12 anos e repescagem para todas as idades, em um dia atípico: pela primeira vez, o cidadão não vacinado pôde escolher o imunizante com o qual seria inoculado: Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer. Uma decisão anunciada na sexta-feira, 24, pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que parece ter dado certo.

De acordo com os dados da Secretaria Municipal da Saúde, 53,3 mil pessoas receberam a primeira dose, 57,7 mil pessoas a segunda dose, e 12,3 mil pessoas a terceira dose, de reforço. Segundo Soranz, o fato de as pessoas poderem escolher a vacina e a cidade estar exigindo o comprovante de imunização em lugares públicos e pontos turísticos influenciaram nos números. Ele também reiterou que o importante é que a população se vacine.