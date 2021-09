Rio de Janeiro alcança 99% de vacinados com uma dose contra a Covid-19

Aos pés do Cristo Redentor, a primeira vacina contra a Covid-19 aplicada na cidade do Rio de Janeiro foi no dia 18 de janeiro de 2021. Oito meses depois, a cidade alcança nesta segunda-feira 20, o índice de 99% da população adulta vacinada com a primeira dose contra o novo coronavírus. Isso quer dizer que, no município do Rio de Janeiro, mais de 8,6 milhões de vacinas contra a doença foram aplicadas, sendo 5,3 milhões de primeiras doses. Com o esquema vacinal completo, com duas doses ou dose única, são quase 62% dos adultos.

Os impactos desse avanço na vacinação começam a refletir nas hospitalizações no Rio. Nesta segunda-feira 20, são 559 pessoas internadas na rede pública da capital com a Covid-19, menor número desde abril do ano passado. Na quarta-feira 22, a prefeitura do Rio de Janeiro retomará a vacinação para adolescentes. Segundo cronograma da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a retomada da imunização dessa faixa etária será para meninas de 13 anos, na quarta e na quinta-feira 23, e para meninos da mesma idade na sexta-feira 24. Mesmo com a decisão do Ministério da Saúde para que sejam vacinados apenas adolescentes com comorbidades, a capital fluminense segue nas aplicações de doses da vacina da Pfizer para todo o grupo de 12 a 17 anos.

A suspensão da vacinação em adolescentes sem comorbidades foi comunicada na última quinta-feira pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que argumentou “falta de evidências” da segurança da vacina para essa faixa etária. No dia seguinte, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se posicionou dizendo que mantinha a recomendação de imunização com a vacina da Pfizer para maiores de 12 anos. Nesta segunda-feira 20, foi a vez da Pfizer e a BioNTech se manifestarem divulgando a informação de que o seu imunizante contra a Covid-19 induziu uma resposta robusta em crianças de 5 a 11 anos.

A cidade do Rio de Janeiro segue aplicando a dose de reforço em idosos e pacientes imunossuprimidos (com redução da capacidade de resposta do sistema imunológico). A partir desta segunda-feira 20, idosos serão vacinados em escalas por idade, de 89 a 84 anos ou mais. Já os pacientes com imunossupressão, com 60 anos ou mais, serão imunizados nos dias 20 e 21 e, a partir do dia 22, com 40 anos ou mais. Também a partir de hoje, o município retoma a aplicação da segunda dose da CoronaVac, suspensa desde a última quinta-feira 16, após o recebimento de 216 mil doses em substituição ao lote do imunizante interditado pela Anvisa.