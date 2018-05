“Ricos não deveriam usar o SUS”, afirma Drauzio Varella

Na entrevista, Varella ainda contou sua experiência nos presídios brasileiros, nos quais é voluntário há décadas. O médico falou também sobre temas polêmicos, como aborto, homossexualidade, descriminalização das drogas e o papel da fé no processo de cura.

Veja a seguir os principais trechos da entrevista.

Saúde pública do Brasil

Quando o assunto são os problemas da saúde pública do Brasil, Drauzio Varella tem muitas críticas e sugestões. “Outro problema é que no Brasil temos milhares de cargos de confiança, trocamos os diretores de hospitais pelo país inteiro, trocamos os chefes de autarquias (…) a cada dez meses os processos são desestruturados. Isso ocorre em todas as esferas: federal, estadual e municipal. Como você consegue organizar uma empresa, qualquer uma, se a cada dez meses todos os diretores e gerentes são trocados?”, comentou. Além disso, ele mencionou que o SUS se beneficiaria muito se os recursos públicos voltados para esse fim fossem melhor aproveitados, com melhor organização a nível municipal, estadual e até federal, com um gerenciamento mais eficiente do que o Brasil tem hoje.

Quando perguntado o que faria se fosse Ministro da Saúde, Varella se julgou incapaz de trabalhar com a administração pública já que não tem conhecimento suficiente para isso. Ele também criticou o fato de que o atual ministro da Saúde pertence a um partido que já foi citado na Operação Lava Jato. Ele disse ainda que o ministro tem precisar ser uma pessoa de liderança, capaz de ouvir os técnicos de saúde e que “tenha ideias do que fazer para enfrentar esse enorme desafio” que é o sistema público de saúde brasileiro.

Descriminalização das drogas

Em assuntos mais polêmicos, o médico não evitou dar opiniões firmes. “Sou a favor da descriminalização sempre. O usuário não pode ser criminalizado. Isso é uma questão de saúde”, comentou. Para ele, os usuários não devem ser criminalizados, eles devem ser ajudados porque a dependência está associadas a fatores biológicos, genéticos, comportamentais e sociais. Varella acredita que é a proibição da venda legal que alimenta o tráfico, mas antes de acontecer a legalização é necessário uma preparação educacional dentro de casa e nas escolas.

Aborto

Com uma PEC (proposta de emenda constitucional) que pretende proibir o aborto em circunstâncias legais, como feto anencéfalo, quando há risco de morte para a mulher por causa da gravidez ou em casos de estupro, o médico não poderia deixar de falar sobre a questão. “O Congresso nacional é formado basicamente por homens. Gravidez é um processo feminino. Puramente feminino. O nosso papel como homens é irrelevante”, disse. Além disso, Varella disse que grande parte das mulheres são contra o aborto, especialmente aquelas que fizeram, mas as circunstâncias econômicas, sociais ou psicológicas as forçam a fazer essa escolha. Segundo ele, as mulheres pobres e negras pobres são as que mais sofrem porque fazem o aborto em condições inseguras.

Sistema carcerário brasileiro