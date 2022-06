Resultados positivos de testes para Covid-19 no Brasil atingem 38%

O índice de testes com resultados positivos para o SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, continua aumentando e atingiu os 38% na média da semana de 30 de maio a 5 de junho, segundo o levantamento divulgado nesta segunda-feira, 6, pela rede de saúde integrada Dasa. O levantamento foi realizado em 980 unidades no país.

Em relação à semana epidemiológica de 23 a 29 de maio, quando a positividade foi de 34,42%, houve um aumento de quatro pontos percentuais na positividade. Na comparação com o período de 16 a 22 deste mês (28,22%), o salto foi de dez pontos percentuais.

Segundo o balanço, o maior percentual de testes positivos na última semana epidemiológica foi registrado no Distrito Federal, que contabilizou 45,93%, um aumento de oito pontos percentuais. “Em São Paulo, nesta última semana do levantamento, a positividade foi de 37,87%, ante os 34,31% da semana anterior. O Rio de Janeiro apresenta índices semelhantes: 37,25% contra 33,88% da semana de 23 a 29 de maio”, informou, em nota, a rede Dasa.

Ainda de acordo com os dados, a média de volume de testes realizados em todas as unidades da rede no Brasil aumentou 52,8%, na comparação entre as semanas de 23 a 29 de maio e de 30 de maio a 5 de junho. “A maior alta regional foi no Distrito Federal, com aumento de 108% em testes realizados.”

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

