Resultados para gripe caem, mas 55% dos testes de Covid ainda dão positivo

Depois dos surtos de gripe relatados em várias cidades brasileiras no fim do ano passado, testes de laboratório apontam queda no número de amostras positivas, mas as infecções pelo SARS-CoV-2 continuam altas e correspondem neste momento a 55% dos resultados positivos, segundo novo balanço do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) em parceria com laboratórios da rede privada, que analisaram 276.636 testes moleculares, dos quais 58.296 tinham resultado positivo para influenza A, SARS-CoV-2 ou vírus sincicial respiratório (VSC) entre 12 de dezembro e 5 de fevereiro.

Com base nos dados, coletados pelos laboratórios DB Molecular e Hlagyn, o instituto informou que houve uma explosão de casos de influenza A após o período do Natal, quando o índice de testes positivos chegou a 52%. Depois da primeira semana de janeiro, o percentual caiu e está em 2%. No caso dos testes para Covid-19, o crescimento começou em 28 de dezembro e se mantém em 55%. Os exames foram realizados principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste (94%).

Em todo o período analisado, o vírus SARS-CoV-2 foi detectado em 71,3% das amostras positivas, influenza A (H3N2 ou H1N1), em 27,2% e VSR, em 1,5%. No balanço com dados da última semana, o novo coronavírus foi responsável por 96% dos casos de infecção respiratória.

“É de extrema importância sabermos quais vírus respiratórios estão em circulação e como eles colocam em risco as pessoas, em especial as mais vulneráveis, como as crianças”, afirma o imunologista Jorge Kalil, diretor-presidente do ITpS.

Para o levantamento, foram usados resultados de testes RT-PCR e Flow Chip, capazes de identificar regiões genômicas de vários vírus em um mesmo ensaio.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: