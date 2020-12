Resultados dos testes da CoronaVac serão anunciados nesta quarta

Os dados sobre a eficácia da CoronaVac serão anunciados em uma coletiva de imprensa no Instituto Butantan, em São Paulo, às 16h desta quarta-feira, 23.

A divulgação dos resultados da fase 3 de ensaios clínicos é o último passo antes do pedido de aprovação do imunizante contra o coronavírus na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O diretor do Butantan, Dimas Covas, e o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, vão participar do anúncio.

A CoronaVac é produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

Na segunda-feira, a Anvisa concedeu o chamado Certificado de Boas Práticas de Fabricações às instalações da empresa chinesa. A aprovação era um dos pré-requisitos para o registro da CoronaVac no Brasil.

A vacina está entre as contempladas no plano nacional de imunização e o governo paulista planeja iniciar sua aplicação no estado a partir de 25 de janeiro. O governador João Doria afirmou que São Paulo terá 10,8 milhões de doses da CoronaVac até 31 de dezembro.