Resultados de testes positivos para Covid-19 caem de 67,6% para 51,4%

O percentual de resultados positivos de testes para Covid-19 caiu de 67,6% para 51,4% entre os dias 22 de janeiro e 12 de fevereiro, segundo o mais recente levantamento do Instituto Todos pela Saúde (ITpS). A variante de preocupação ômicron continua predominante e aparece em 98,9% das amostras. O resultado engloba a sublinhagem BA.1, pois os dados ainda não apontam crescimento da BA.2.

O balanço, realizado em parceria com os laboratórios particulares Dasa, DB Molecular e CDL, analisou 1.657 testes e 853 tiveram resultado positivo. Apesar da queda, o instituto relembra que, no início de dezembro do ano passado, o índice de positividade para Covid era de 2%.

De acordo com o ITpS, a variante ômicron BA.1 superou a variante de preocupação delta a partir de dezembro, mas a sublinhagem BA.2 ainda não se alastrou, embora tenha sido detectada no país.

“Segundo dados da plataforma internacional Gisaid, o país sequenciou e depositou no banco os dados de oito casos, cujas amostras foram coletadas em São Paulo e no Rio de Janeiro”, informou o instituto.

Nesta quarta-feira, 16, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informou que o segundo caso da BA.2 foi confirmado em uma paciente gestante de 34 anos da capital. A coleta do teste ocorreu em 28 de janeiro no Hospital Israelita Albert Einstein. A mulher está com o esquema vacinal completo, inclusive com a dose de reforço. O primeiro caso foi de um homem de 22 anos morador de Santo André, no ABC Paulista, que foi atendido na capital.