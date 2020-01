Renato Gaúcho passa por cirurgia cardíaca

Técnico do Grêmio passou por cirurgia de correção de arritmias cardíacas. O procedimento foi realizado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

Nesse tipo de cirurgia, chamado de ablação, o médico cauteriza caminhos do sistema de condução elétrica do coração. A técnica é considerada simples e Renato Gaúcho deve receber alta amanhã, dia 12, de acordo com as redes sociais do time.

O técnico havia feito a mesma operação no ano passado.