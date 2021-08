Remédio para artrite reduz em até 38% mortes por Covid em doentes graves

Um estudo preliminar indica que o anti-inflamatório baricitinibe, usado no Brasil para o tratamento de artrite reumatoide, pode reduzir em até 38% a mortalidade de doentes graves de Covid-19. Com o intuito de avaliar se o medicamento controlaria a reação inflamatória exacerbada causada pelo vírus Sars-CoV-2, a pesquisa foi realizada com mais de 1.500 voluntários em 12 diferentes centros clínicos brasileiros. Os resultados foram verificados por meio de uma análise parcial apresentados por quem recebeu a droga e por aqueles que receberam placebo. Responsável pela pesquisa, o infectologista Adilson Cavalcanti, do Hospital Anchieta, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, vinculado à Universidade Federal do ABC (UFABC), explicou que o baricitinibe só poderá ser usado em pacientes internados e que estejam necessitando de oxigênio.

A pesquisa tem o patrocínio da multinacional Eli Lilly, fabricante do medicamento, que pediu à Anvisa a liberação do uso permanente para casos graves de Covid-19. A investigação também teve colaboração internacional. “Apesar de a redução da progressão da doença não ter alcançado uma estatística significativa, o tratamento com o baricitinibe em conjunto com a terapia padrão reduziu significativamente a mortalidade”, divulgaram os autores da investigação, comandada pela Universidade Emory, de Atlanta, nos Estados Unidos, onde o anti-inflamatório já tem aprovação provisória da FDA (Food and Drug Administration) para uso emergencial contra o vírus Sars-CoV-2.