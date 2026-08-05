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Saúde

Remédio mais usado para o diabetes pode roubar vitamina do corpo de forma silenciosa

Novas evidências indicam que metformina pode levar a deficiência de vitamina B12; saiba quem seria mais afetado

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 14h00 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h32
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Metformina: tratamento deve ser contínuo, só exige acompanhamento médico (Thinkstock/VEJA/VEJA)
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Ele é o medicamento mais prescrito para diabetes tipo 2 no mundo. É barato, eficaz e seguro. E mais: tudo isso validado pelo tempo.  Mas há décadas a ciência sabe de um efeito colateral pouco falado: a metformina pode esvaziar, aos poucos, as reservas de vitamina B12 do corpo — e os sintomas dessa deficiência costumam ser confundidos com a própria doença que o remédio trata.

A relação não é nova. Já em 1969, pesquisadores relataram pela primeira vez casos de deficiência de vitamina B12 associados ao uso de metformina, ligados à redução da absorção da vitamina no intestino.

O mecanismo mais aceito hoje envolve cálcio: a metformina interfere na ligação, dependente de cálcio, do complexo formado pela B12 e pelo fator intrínseco ao receptor cubilina, na parte final do intestino delgado — etapa essencial para a vitamina ser absorvida.

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 Mas esse não é o único caminho: estudos já identificaram até cinco vias distintas pelas quais o medicamento pode prejudicar a absorção de B12, incluindo alterações na motilidade intestinal, no metabolismo de ácidos biliares e na secreção do próprio fator intrínseco pelo estômago.

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O elo não é apenas uma associação estatística. O estudo HOME, um ensaio clínico controlado, foi um dos primeiros a confirmar a relação de causa e efeito entre metformina e queda da B12, ou seja, não se trata só de coincidência entre pacientes diabéticos, mas de um efeito direto do remédio.

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Quem é afetado

Os números variam entre populações, mas são consistentes: um estudo com pessoas com diabetes tratadas em um hospital do Vietnã encontrou deficiência de B12 em 18,6% dos pacientes em uso de metformina.

No Brasil, a proporção foi ainda maior: pesquisa brasileira mostrou que, entre pacientes que usavam metformina havia de cinco a 15 anos, 31,7% apresentavam deficiência ou possível deficiência de vitamina B12  — quase um em cada três.

O problema é que a falta de B12 raramente aparece sozinha com um rótulo claro. A deficiência prolongada pode causar anemia, perda auditiva e neuropatia — esta última frequentemente diagnosticada, de forma equivocada, como neuropatia diabética,  já que os sintomas (formigamento, dormência, dor nos pés) são praticamente indistinguíveis. Isso significa que parte dos pacientes pode estar sendo tratada para a complicação errada, sem que ninguém pense em simplesmente medir a vitamina no sangue.

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O uso prolongado de metformina é reconhecidamente capaz de causar deficiência clínica de B12, sendo o problema mais comum em idosos e vegetarianos  — grupos que já partem de reservas menores da vitamina, presente principalmente em carnes, ovos e laticínios.

Diretrizes internacionais recentes também apontam a dose e o tempo de tratamento como fatores centrais: o risco de deficiência aumenta em pacientes que tomam doses acima de 1.500 mg por dia ou que usam o medicamento há mais tempo,  geralmente a partir de alguns meses de tratamento contínuo.

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O que dizem as diretrizes médicas

A resposta a essa questão está mudando. As diretrizes do Reino Unido, atualizadas em 2024, recomendam investigar a deficiência em pacientes que apresentem ao menos um sintoma sugestivo somado a um fator de risco, como o próprio uso de metformina. Já a Associação Americana de Diabetes reforçou, em suas diretrizes de 2025, a importância de monitorar a B12 especialmente em quem já tem anemia ou neuropatia.

Quando a deficiência é confirmada, a entidade orienta reposição direta da vitamina, com um esquema que começa com doses diárias intensivas na primeira semana e segue com aplicações semanais no mês seguinte, por via oral, sublingual ou injetável, dependendo da gravidade.

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O recado mais importante para quem usa metformina não é abandonar o remédio — ele continua sendo pilar do tratamento do diabetes tipo 2, com décadas de segurança comprovada. É lembrar que, principalmente após anos de uso, vale perguntar ao médico se está na hora de medir a B12. Um exame de sangue simples pode evitar que um formigamento nos pés vire, por engano, mais um capítulo do diabetes — quando na verdade é falta de vitamina.

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