Reino Unido permite entrada de brasileiros totalmente vacinados

Por Cilene Pereira Atualizado em 7 out 2021, 14h51 - Publicado em 7 out 2021, 14h20

Brasileiros com esquema completo de vacinação poderão entrar no Reino Unido sem precisar fazer quarentena após o desembarque. O governo britânico anunciou nesta quinta-feira, 7, que o Brasil foi retirado da “lista vermelha” de nações cujos cidadãos eram submetidos a restrições na chegada ao país. Além do Brasil, 46 países saíram da lista, entre eles o México e a África do Sul.

As vacinas da Pfizer-BioNTech, da AstraZeneca e da Janssen foram reconhecidas pela administração britânica. Brasileiros que tomaram a CoronaVac – que ainda não é aceita no Reino Unido – ou que não estão vacinados ainda vão precisar cumprir o período de isolamento. A entrada será permitida a todo viajante após a apresentação do certificado de vacinação e de resultado negativo do teste PCR-RT realizado dois dias antes do embarque. Crianças menores de cinco anos não estão submetidas às regras.