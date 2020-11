Reino Unido inicia revisão acelerada das vacinas de Oxford e da Pfizer

O Reino Unido iniciou a revisão da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, de forma acelerada. O mesmo ocorreu com o imunizante da Pfizer. Nos trabalhos, os órgãos reguladores leem os dados clínicos e discutem com as instituições envolvidas sobre os ensaios e processos de fabricação, em tempo real.

O método tem como objetivo encurtar ao máximo o tempo da análise e foi criado na pandemia. Os dois produtos, assim como o da farmacêutica Moderna e da Sinovac, estão entre os mais promissores no combate ao novo coronavírus.

A previsão é que os primeiros resultados sobre a eficácia saiam nas próximas semanas.