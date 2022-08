Reino Unido aprova reforço com vacina da Moderna contra ômicron

A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA, na sigla em inglês) do Reino Unido aprovou nesta segunda-feira, 15, a versão atualizada da vacina contra a Covid-19 da empresa de biotecnologia da Moderna para a população adulta. O reforço vacinal tem como foco a variante de preocupação ômicron e também protege contra a cepa original do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. O país se tornou o primeiro do mundo a liberar um imunizante bivalente e que tem como alvo a variante dominante no mundo.

Em comunicado, a Moderna informou que a vacina induziu “potentes respostas de anticorpos neutralizantes contra as subvariantes ômicron BA.4 e BA.5” em relação ao reforço atualmente autorizado, “independentemente do status de infecção anterior ou idade”. Em junho, a empresa anunciou um estudo apontando que a versão atualizada da vacina levou a um aumento de oito vezes nos anticorpos neutralizantes contra variante ômicron.

“A primeira geração de vacinas contra a Covid-19 usadas no Reino Unido continua a salvar vidas. O que esta vacina bivalente nos dá é uma arma importante em nosso arsenal para ajudar a nos proteger contra a doença”, afirmou, em nota, June Raine, presidente da MHRA.

Segundo o governo do Reino Unido, a decisão considerou a confirmação de que a vacina atende aos padrões de segurança, eficácia e qualidade. A aprovação teve aval da Comissão de Medicamentos Humanos, um órgão consultivo científico e independente.

“O vírus SARS-CoV-2 está evoluindo continuamente para evitar a imunidade fornecida pelas vacinas. Este novo imunizante bivalente representa o próximo passo no desenvolvimento de vacinas para combater o vírus, com sua capacidade de levar a uma resposta imune mais ampla do que a versão original”, afirmou, também em nota, Munir Pirmohamed, presidente da comissão.