Reino Unido alerta para aumento de doenças ligadas à Covid-19 em crianças

As autoridades sanitárias do Reino Unido emitiram um alerta para os médicos sobre o número crescente de crianças diagnosticadas com um estado inflamatório que pode ser relacionado ao novo coronavírus. Em uma mensagem publicada no Twitter, a Sociedade Britânica de Cuidado Pediátrico Intensivo informou que nas últimas três semanas houve um aumento de crianças internadas com dores abdominais, problemas gastrointestinais e inflamações cardíacas.

No alerta, o órgão britânico ressalta que as complicações relacionadas à Covid-19 em crianças parecem ser raras, mas pediu que os médicos fiquem de sobreaviso para as possíveis complicações que podem surgir em pacientes de todas as idades.

“É importante que haja consciência sobre relações com uma potencial emergência, assim os médicos podem proporcionar o cuidado rápido e adequado para crianças e jovens”, disse Simon Kenny, o médico que chefia o setor de pediatria do Serviço Nacional de Saúde britânico.

No sábado, 9, o jornal The New York Times reportou que três crianças pequenas morreram em Nova York de uma síndrome inflamatória misteriosa associada ao novo coronavírus. Elas tiveram o coração e o sistema circulatório afetados.

Continua após a publicidade

O governador da cidade, Andrew M. Cuomo, disse que muitas delas não apresentaram sintomas respiratórios comuns da ação do coronavírus quando foram levadas para hospitais da região, mas todas tiveram resultado positivo para Covid-19 ou manifestaram anticorpos para a doença no organismo.

Mais de 70 crianças apresentaram os sintomas em Nova York. Médicos associam os novos sinais da infecção aos da doença de Kawasaki, condição que causa inflamação nas paredes de vasos sanguíneos do corpo. Cuomo pediu aos pais que fiquem vigilantes caso as crianças apresentem sintomas como febre prolongada, dor abdominal intensa, mudança na cor da pele, coração acelerado e dor no peito.