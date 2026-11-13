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Saúde

Refrigerantes, energéticos e cervejas ‘zero’ têm salto nas vendas, mas nem sempre entregam o que prometem

A onda acompanha a expansão do mercado de bem-estar. Nem todo produto com esse apelo traz o esperado equilíbrio nutricional

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 06h00 | Atualizado em 13 nov 2026, 09h35
Vista aérea de cinco latas de alumínio coloridas, com tampas prateadas e anéis de abertura. Uma lata azul claro tem o anel de abertura em tom turquesa, destacando-se das demais.
CATEGORIA EM ALTA - Bebidas: forte expansão anual de consumo de produtos do tipo  (Peter Dazeley/Getty Images)
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Uma categoria de bebidas e alimentos alcança outro patamar na vida das pessoas quando ganha uma gôndola própria ou uma seção para chamar de sua no supermercado. Foi exatamente o que aconteceu com os produtos “zero”. Eles pediram passagem nos segmentos de refrigerantes, energéticos, shakes, isotônicos e até cervejas. Definidos pela eliminação ou redução exponencial de um ingrediente (do açúcar ao álcool), nunca atraíram tantos consumidores que buscam conciliar o prazer dos goles com supostos benefícios à saúde. As vendas falam por si. Segundo uma nova pesquisa da Neogrid, ecossistema de inteligência de dados, o setor dos “zero” seguiu uma curva ascendente entre 2024 e 2026. Os refrigerantes com esse rótulo escalaram de 18% para mais de 22% do total do mercado. Energéticos isentos de caloria saltaram de 12% para 20%. E as cervejas sem álcool sobem ano a ano, passando de 4% para 6% das compras. Uma tendência que, puxada pelo movimento wellness, deve continuar firme e forte nos próximos anos.

Infográfico sobre o crescimento gradual de produtos zero. Energéticos sem calorias aumentaram de 12,2% para 20,6% (2024-2026). Refrigerantes zero subiram de 18,6% para 22,5%. Isotônicos zero passaram de 0% para 1,2% de incidência. Cervejas sem álcool cresceram de 4,4% para 5,6% do mercado.

De fato, os rótulos “zero” estão conquistando fãs fiéis, que incorporaram a preferência à rotina. De acordo com o levantamento disponibilizado com exclusividade a VEJA, a quantidade de unidades levadas por ida ao mercado subiu de 4,6 para 5,3 no período avaliado, sinalizando que as pessoas estão ampliando o estoque e o consumo. “Praticamente todos os produtos do tipo zero obtiveram um desempenho favorável em pelo menos um dos marcadores analisados, reforçando a consistência dessa inclinação”, afirma Marcelo Alves, gerente da Neogrid. Entre as hipóteses por trás da alta estão o interesse dos millennials e da geração Z por produtos associados ao bem-estar e a procura por soluções que ajudem no emagrecimento. “Vivenciamos um aumento expressivo nos casos de obesidade e diabetes no país”, diz o médico Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. Opções livres de açúcar e calorias, portanto, vêm ao encontro de uma população que precisa controlar o peso e a glicemia — a mesma que inclusive tem apostado nas canetas terapêuticas. “Na cabeça dos pacientes, optar por uma bebida zero é como matar dois coelhos com uma cajadada só”, observa o nutrólogo.

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Mas limar ou restringir certo nutriente não é um passaporte livre para o consumo. Na realidade, bebidas zero não ocupam necessariamente o posto de aliadas do emagrecimento. A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda cautela com a substituição de produtos açucarados por versões diet, light e zero. Isso porque, segundo as evidências científicas, não há comprovação de que a troca resulte em benefícios duradouros ou perda de peso sustentada. Um dos motivos é que a ingestão desses produtos pode criar a falsa sensação de que eles compensam uma dieta calórica e gordurosa — a famosa combinação de hambúrguer e batata frita com um refrigerante zero. No mais, pondera-se sobre eventuais riscos ligados ao consumo excessivo dos adoçantes artificiais que substituem o açúcar nas receitas da indústria.

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Infográfico comparando a composição nutricional de versões tradicional e zero/sugarfree de Coca-Cola, Red Bull e Heineken. Detalha calorias, açúcar, carboidratos, sódio, cafeína, álcool e proteínas para cada bebida

Fora induzir a exageros, itens “zero” nem sempre configuram composições mais balanceadas. Produtos que perdem o açúcar tendem a ganhar uma lista de aditivos que tentam simular o gosto e outras características do ingrediente na tentativa de atrair o paladar do consumidor. Além dos adoçantes para prover sabor, espessantes são adicionados para encorpar o caldo, e acidulantes são recrutados para liberar aroma e manter a textura do líquido. “Não existe um único aditivo que consiga, sozinho, suprir todas as funções do açúcar”, explica o cientista de alimentos Jorge Pinho, pesquisador do Laboratório de Inovação em Biotecnologia da Universidade Federal Fluminense. Não é que os aditivos em si façam mal — eles passam por testes para demonstrar segurança —, mas convenhamos que a fórmula, como um todo, está longe de ser nutritiva.

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Uma reengenharia química semelhante é aplicada às cervejas sem álcool, que, pela legislação brasileira, podem receber esse rótulo se tiverem até 0,5% de teor alcoólico residual. A retirada do etanol não é simples. Além de contribuir para o aroma, o sabor e a sensação de aquecimento na boca, o álcool interfere na estrutura da bebida. Para compensar essas perdas, a indústria recorre a diferentes ingredientes e processos de formulação. Em algumas versões, o açúcar residual também contribui para recuperar características sensoriais, mas pode elevar o teor de carboidratos do produto (veja o comparativo no quadro). Na prática, a troca pode fazer sentido a quem pretende reduzir o consumo de álcool ou vai dirigir, mas não transforma a cerveja em uma opção melhor para emagrecer ou melhorar a saúde.

Mulher atlética, suada, com top azul e calça rosa, bebendo uma bebida isotônica laranja de uma garrafa transparente em uma academia
FEBRE DO BEM-ESTAR – Energéticos e isotônicos sem caloria: atração para o público fitness (Mihailo Milovanovic/Getty Images)
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Ter nas prateleiras bebidas com menos ingredientes sintéticos tem sido outra demanda do público. A Fanta Laranja comercializada em países como Reino Unido e Japão, por exemplo, utiliza extratos e pigmentos vegetais, como os de cenoura e abóbora, para ganhar a coloração alaranjada. No Brasil, a fórmula leva “amarelo crepúsculo”, um corante artificial autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A diferença entre as receitas reflete não apenas exigências regulatórias, mas também estratégias comerciais. Na União Europeia, desde 2010, determinados corantes passaram a exigir advertências nos rótulos sobre possíveis efeitos nas crianças, o que estimulou a indústria a buscar alternativas de origem natural. A mudança, porém, não significa que as versões estrangeiras sejam livres de outros aditivos artificiais, como conservantes e estabilizantes. “Com a busca das pessoas por uma vida mais saudável, estamos assistindo a um crescimento no interesse das empresas por aditivos de origem natural”, diz Pinho, cujo laboratório já desenvolveu corantes de pimentão vermelho para uso em bebidas isotônicas e agora trabalha com pigmentos de frutos primos do açaí. “A ideia é desenvolver aditivos que sejam menos agressivos à saúde ou que possam até trazer algum benefício.”

Três mãos erguem garrafas de cerveja verdes, brindando contra um céu claro de fim de tarde com tons alaranjados e silhuetas de árvores desfocadas
APELO JOVEM – Cerveja da nova família: ela caiu no gosto das turmas millennial e Z (MTStock Studio/Getty Images)
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Hoje, no entanto, entre a promessa estampada no rótulo e o que efetivamente chega ao corpo, há uma distância que preocupa especialistas. O apelo das versões zero pode acabar sendo confundido com um atestado de saudabilidade. E o alerta é ainda maior no caso das crianças, já que, mesmo sem açúcar, essas bebidas preservam o sabor doce e podem contribuir para a formação de preferências alimentares que dificultam a aceitação de frutas e outros alimentos naturais. “A indústria não apenas responde às preferências dos consumidores, mas também participa ativamente de sua construção”, afirma a nutricionista Maria Laura Louzada, vice-coordenadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP. “A ênfase em expressões como ‘zero açúcar’ ou ‘zero caloria’ pode produzir uma percepção ilusória, porque o produto continua sendo um ultraprocessado.” É o que não se pode perder de vista em cada compra no supermercado ou pedido no restaurante. Afinal, em nutrição, nenhuma soma dá realmente zero.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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