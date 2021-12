Reforço na vacinação contra Covid-19 eleva anticorpos em até 32 vezes

Um estudo publicado no periódico científico The Lancet nesta quinta-feira, 2, comprovou que doses de reforço dadas com as vacinas contra a Covid-19 Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax, Janssen e Curevac são seguras e aumentam a resposta imunológica em pessoas que anteriormente tomaram duas doses de Pfizer-BioNTech ou de Oxford-AstraZeneca.

De acordo com a pesquisa, revisada por pares, os níveis de anticorpos gerados pela terceira dose aumentaram entre 1,8 a 32,3 vezes, de acordo com a vacina escolhida como reforço, em pessoas previamente imunizadas com AstraZeneca. Nos indivíduos vacinados com a da Pfizer, a variação foi de 1,3 a 11,5 vezes.

A pesquisa foi realizada com 2.878 pessoas de mais de 30 anos do Reino Unido. As doses foram aplicadas entre dez e 12 semanas após o fim do ciclo vacinal e os dados são de 28 dias depois do reforço. O grupo vai continuar acompanhando os impactos após três meses e um ano da imunização.

“Os dados mostram que as vacinas são seguras para uso como terceira dose, com níveis aceitáveis ​​de efeitos colaterais, como dor no local da injeção, dor muscular e fadiga”, diz Saul Faust, líder do estudo e diretor do Centro de Pesquisa Clínica do National Institute for Health Research (NIHR), do Reino Unido. As reações foram sentidas principalmente pelos participantes mais jovens.

Os pesquisadores reforçam que a proteção contra a Covid-19 cai com o tempo, por isso, a necessidade da dose adicional.

Faust ressaltou a importância de diferentes vacinas terem apresentado resultados satisfatórios no reforço, algo que vai ajudar no desenho dos programas de imunização não só no Reino Unido, mas em outras partes do mundo.