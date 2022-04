Reforço com Pfizer aumenta proteção contra ômicron em grupo de 5 a 11 anos

O reforço com a vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech aumenta a proteção contra a ômicron em crianças de 5 a 11 anos, informaram as empresas, que vão solicitar a autorização de uso emergencial da dose adicional para a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, e apresentar os dados para unidades de outros países, como a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), nos próximos dias.

A subanálise de 30 soros imunológicos obtidos pelo sangue de um estudo de fase 2/3 com 140 crianças sem comorbidades, apresentada nesta quinta-feira, 14, apontou que o imunizante aumentou em 36 vezes os títulos de anticorpos neutralizantes em relação aos níveis alcançados com o esquema inicial, com duas doses. Em relação ao SARS-CoV-2 original, o aumento foi de seis vezes.

No ensaio clínico, as crianças receberam o reforço cerca de seis meses após a segunda dose e a proteção foi observada independentemente de infecção anterior pelo vírus.

“Esses dados reforçam a potencial função de uma terceira dose da vacina na manutenção de altos níveis de proteção contra o vírus nessa faixa etária”, informaram, em nota conjunta, as empresas.

No Brasil, a vacina da Pfizer recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso em crianças de 5 a 11 anos em 16 de dezembro do ano passado, mas a primeira dose só foi aplicada em 14 de janeiro, após uma série de atrasos causada pelo governo Jair Bolsonaro (PL). Após a Anvisa liberar, Bolsonaro se opôs à imunização do público e o ministro da Saúde Marcelo Queiroga chegou a afirmar que seria necessário apresentar prescrição médica para que a vacinação fosse realizada. Depois, foi lançada uma consulta pública, que durou 11 dias e contou com a participação de quase 100 mil pessoas para debater o tema. Por fim, foi feita uma audiência pública e só então a campanha foi anunciada, em 5 de janeiro.

