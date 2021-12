Reforço com Pfizer aumenta em 175 vezes anticorpos de quem tomou CoronaVac

O reforço com a vacina da Pfizer contra a Covid-19 em pessoas que completaram o esquema vacinal com a CoronaVac, imunizante do Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, foi capaz de aumentar em 175 vezes os anticorpos neutralizantes contra o novo coronavírus, segundo um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde à Universidade de Oxford apresentado nesta sexta-feira, 17.

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga informou que a pasta solicitou a pesquisa, ainda sem revisão pelos pares, porque o imunizante foi o mais utilizado no país no início da campanha de vacinação e que estudos comprovaram que as vacinas têm a eficácia reduzida com o passar do tempo. Mesmo com a decisão de ofertar o reforço para a população com mais de 18 anos estabelecida, Queiroga disse que era importante conhecer a proteção dada pelas doses disponíveis no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

No início do mês, os dados do estudo que aponta que a vacina da Pfizer é a mais eficaz para o reforço foram apresentados ao ministro. Desde setembro, Queiroga defende que o reforço seja feito com o imunizante da farmacêutica.

“A orientação do Ministério da Saúde em relação ao reforço seguiu a literatura internacional. O Brasil já distribuiu mais de 20 milhões das doses de reforço e mais de 17 milhões foram aplicadas, porque sabemos que as vacinas perdem a efetividade depois de 180 dias. É importante que consigamos subir a cobertura não só para as variantes circulantes, como a delta, mas contra a variante ômicron, causado um alerta na saúde pública.”

Sue Ann Costa Clemens, pesquisadora e professora da Universidade Oxford, explicou que o estudo foi realizado com 1.205 voluntários divididos em dois grupos: um de 18 a 60 anos e outro com mais de 60 anos em centros de pesquisa de São Paulo e Salvador.

“No estudo, 90% apresentaram anticorpos totais, mas os títulos eram baixos. Em relação aos anticorpos neutralizantes, 80% não apresentavam anticorpos detectáveis para as cepas delta e gama. Com 28 dias depois da dose de reforço, todas as vacinas estimularam o sistema imune e houve aumento de anticorpos totais e neutralizantes.”

Depois da Pfizer, a AstraZeneca apresentou o maior aumento de anticorpos neutralizantes (85 vezes), seguida da Janssen (61 vezes). “O reforço com CoronaVac aumentou em sete vezes o título de anticorpos neutralizantes”, informou.

No início do mês, o Instituto Butantan divulgou estudos, alguns preliminares, sobre a eficácia da vacina em doses de reforço. Um deles apontou que, cinco meses após a conclusão do esquema vacinal, a dose adicional aumentou em 12 vezes o nível de anticorpos. Outro mostrou que o reforço elevava os anticorpos contra a variante delta em 17 vezes.

Variante ômicron

Secretário de Vigilância e Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros informou que o país contabiliza 19 casos da nova variante ômicron. “Até ontem, tínhamos, no mundo 7.123 casos confirmados em mais de 70 países. Dos casos no Brasil, 16 têm vacinação completa, dois incompleta e um com vacinação desconhecida.”