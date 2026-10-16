Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Saúde

Rede de medicina reprodutiva lança ‘check-up da fertilidade’ com foco em mulheres de 28 a 35 anos

Pacote com consulta médica, ultrassom transvaginal e exame hormonal busca ajudar mulheres a planejar maternidade com mais informação

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 13h00
Uma pessoa com luvas brancas coleta uma gota de sangue do dedo indicador de outra pessoa, que usa uma pulseira dourada e manga azul. Há frascos transparentes em primeiro plano, sobre uma mesa branca
Um dos exames do check-up mede concentração de hormônio associado à fertilidade a partir de apenas uma gota de sangue, coletada na ponta do dedo  (Reprodução/Getty Images)
Continua após publicidade
Rede de medicina reprodutiva lança ‘check-up da fertilidade’ com foco em mulheres de 28 a 35 anos Priorize VEJA no Google

Uma consulta médica, um ultrassom transvaginal para contagem de folículos e um teste de dosagem do chamado hormônio antimülleriano. Esses são os itens do “check-up da fertilidade“, iniciativa lançada neste mês pela rede de medicina reprodutiva Fertgroup, com foco em mulheres de 28 a 35 anos.

Segundo a empresa, a proposta não é prever de forma definitiva a fertilidade futura, mas oferecer informações que ajudem as mulheres a tomar decisões sobre a maternidade. A princípio, o pacote estará à venda entre outubro e dezembro em cinco clínicas do grupo, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Teresina e Palmas, com possibilidade de expansão do serviço em escala nacional.

O objetivo do atendimento é avaliar a reserva ovariana, ou seja, a quantidade de óvulos que ainda existem nos ovários, uma vez que, ao contrário de outras células do corpo, a mulher já nasce com todos os óvulos que terá ao longo da vida. Essa reserva vai diminuindo progressivamente com o passar dos anos, tanto em quantidade quanto em qualidade.

A queda é mais acentuada a partir dos 35 anos, principal motivo pelo qual a gravidez pode ser mais desafiadora após essa faixa etária, embora a fertilidade varie de mulher para mulher e a idade não determine, isoladamente, a possibilidade de engravidar.

Siga

Outros fatores também influenciam a capacidade de dar origem a um embrião saudável, como o estado geral de saúde e os hábitos de vida. Excesso de peso, alterações da tireoide, alimentação rica em ultraprocessados e exposição frequente a substâncias químicas estão entre os fatores que podem comprometer o funcionamento dos óvulos.

Continua após a publicidade

Em geral, a procura por clínicas de reprodução assistida ocorre quando surgem dificuldades para engravidar. O “check-up” da fertilidade, segundo a empresa, quer mudar essa lógica.

A aposta é que, ao conhecer o “status” atual da própria reserva ovariana, as mulheres tenham mais informações para planejar uma gravidez no curto prazo ou avaliar alternativas para preservar a fertilidade, como o congelamento de óvulos. O valor do check-up é de R$ 299,99.

“Infelizmente, a saúde reprodutiva ainda é um tema abordado quase exclusivamente quando surgem dificuldades para engravidar. Queremos mudar essa cultura no Brasil” afirma Chris Rego, CEO do FertGroup. “O check-up nasce para transformar a informação em ferramenta de planejamento e autonomia, permitindo que a mulher conheça sua reserva ovariana no momento certo e decida seus próximos passos com tranquilidade e apoio médico especializado.

Continua após a publicidade

Como funciona o “check-up da fertilidade”

O foco da iniciativa são mulheres entre 28 e 35 anos, faixa etária importante para avaliação da saúde reprodutiva.

O pacote inclui consulta com um médico especialista, ultrassom transvaginal para contagem dos folículos antrais e dosagem do hormônio antimülleriano (AMH) no sangue.

Os folículos são minúsculas bolsas de líquido localizadas nos ovários que abrigam e nutrem os óvulos em desenvolvimento. Eles também são responsáveis por secretar o AMH.

Continua após a publicidade

Segundo a empresa, o objetivo do ultrassom transvaginal é fazer a contagem visual dos folículos. Já os níveis de AMH no sangue fornecem uma estimativa de quantas destas pequenas estruturas restam nos ovários.

Ainda de acordo com a FertGroup, o exame de AMH utiliza a tecnologia AFIAS (Sistema Automatizado de Imunoensaio por Fluorescência, na tradução literal da sigla), uma plataforma avançada de diagnóstico rápido que analisa a concentração do hormônio a partir de apenas uma gota de sangue, coletada na ponta do dedo na própria clínica. O resultado fica pronto em cerca de 12 minutos.

A empresa afirma que os exames e a orientação médica acontecem em uma única visita, sem necessidade de retornos para buscar resultados. O check-up é considerado um ponto de partida para avaliar a fertilidade da mulher.

Continua após a publicidade

“Caso haja necessidade, a paciente será orientada a realizar exames adicionais e/ou pesquisar outros fatores, tais como útero, tubas uterinas e fertilidade do parceiro“, acrescenta Rego.

Na orientação individualizada, o especialista cruza os resultados com a idade, condições de saúde e os objetivos pessoais da paciente para indicar os próximos passos.

Segundo a empresa, as opções incluem a solicitação de exames complementares, o acompanhamento periódico, o congelamento de óvulos (criopreservação) ou a preparação de uma gravidez no curto prazo.

Continua após a publicidade

A fase inicial da campanha será executada entre 15 de outubro e 31 de dezembro em cinco clínicas: Fertility e VidaBemVinda em São Paulo, Clínica Vida no Rio de Janeiro, Fertvida Prime em Teresina e Gerare em Palmas, contando com a participação de 13 médicos especialistas.

Publicidade
TAGS:
Gravidez
Infertilidade
Mulheres
saúde da mulher
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).