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Saúde

‘Radioterapia mais moderna do que aquela que faço’, diz Lula sobre novo aparelho no SUS

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de cerimônia de entrega de equipamento de R$ 7,3 milhões para tratamento de câncer

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 21h15 | Atualizado em 23 jun 2026, 22h14
Um homem de jaleco branco e óculos fala ao microfone, gesticulando, ao lado do presidente Lula, que veste terno azul-marinho e chapéu. Ambos estão em um palco escuro, sob uma tenda, com um telão azul ao fundo exibindo RADIOTERAPIA EM EXPANSÃO: MAIS ACESSO AO TRATAMENTO DO CÂNCER. Outras pessoas assistem ao evento.
Lula acompanhou entrega de acelerador nuclear de alta tecnologia para Hospital Santa Marcelina, na zona leste da capital paulista (Paula Felix/VEJA)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Saúde Alexandre Padilha participaram nesta terça-feira, 23, da entrega de um equipamento de ponta para o tratamento de câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Santa Marcelina, localizado na zona leste da capital paulista. Na ocasião, Lula elogiou o aparelho e disse que a máquina “é muito mais moderna” do que a utilizada no tratamento que realiza após o diagnóstico de um carcinoma basocelular na cabeça.

O acelerador nuclear de alta tecnologia entregue ao hospital, que tem cerca de 90% dos pacientes provenientes do SUS, conta com planejamento computadorizado e oferece mais precisão no tratamento por direcionar feixes de radiação diretamente no tumor. A entrega faz parte do programa Agora Tem Especialistas, iniciativa para redução da espera por consultas, exames e cirurgias na rede pública.

Além de aumentar a eficácia no combate às células cancerígenas, a tecnologia preserva tecidos saudáveis. Segundo o ministério, o equipamento vai agilizar tratamentos de radioterapia e torná-los mais acessíveis. O investimento foi de R$ 7,3 milhões e o novo aparelho tem capacidade de realizar até 1.000 tratamentos radioterápicos por ano.

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“A máquina de radioterapia aqui na zona leste é muito mais moderna do que aquela que eu faço em Brasília. E eu acabei de fazer 15 sessões de radioterapia”, disse o presidente, que está utilizando chapéu para evitar a exposição da lesão, conforme orientação médica.

Como já fez em outras ocasiões, Lula destacou a necessidade de que a população brasileira tenha acesso a tecnologias de última geração e estratégias para reduzir o tempo de espera por diagnóstico, consulta, tratamentos e demais etapas do cuidado com a saúde.

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“O que está acontecendo no Brasil é um sonho que acalentamos há muito tempo. A gente sempre sonhou em fazer que o povo trabalhador, mais humilde e que mora na periferia tivesse acesso às coisas que todo mundo tem direito.” Mesmo rouco, discursou por quase 14 minutos.

Padilha confirmou que o acelerador concedido ao hospital é um equipamento disponível nas principais instituições privadas de saúde e chega para resolver um problema antigo vivenciado por pacientes da rede pública, que é a disponibilidade de equipamentos em quantidade adequada para atender à demanda de pessoas que vivem com câncer.

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“A radioterapia é uma preocupação, porque era um dos procedimentos que tínhamos um gargalo”, afirmou. “Estamos garantindo o que tem de mais moderno no SUS.”

Redução no tempo de espera

Diretora-presidente do Hospital Santa Marcelina, a irmã Rosane Ghedin afirmou que a oncologia ocupa uma fatia considerável nos atendimentos da unidade, considerando que 30% das internações têm relação com casos de câncer, por isso, a necessidade de reforçar o complexo dedicado à doença.

“Temos o compromisso com ampliação de acesso e incorporação de tecnologia para tratamentos mais eficazes”, declarou.

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Segundo estimativas apresentadas por ela durante a solenidade, a queda da espera por tratamento será vertiginosa. “O tempo médio de espera por radioterapia que hoje chega a 45 dias será reduzido para sete a dez dias.”

Além de São Paulo, Sinop (MT), Fortaleza (CE) e Teresina (PI) também receberam equipamentos de radioterapia nesta terça-feira.

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Somando essas entregas, a aquisição 20 aparelhos de ressonância magnética e a cessão de crédito financeiro para a Casa de Saúde Santa Marcelina, o investimento pelos programas Agora Tem Especialistas e Novo PAC Saúde foi de R$ 182,2 milhões.

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