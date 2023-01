Quer viver mais e melhor? Estudo mostra como beber água pode ajudar

Os adultos que se mantêm bem hidratados são mais saúdaveis, desenvolvem menos doenças crônicas e vivem mais do que aqueles que não bebem o suficiente de água, de acordo com um estudo do National Institutes of Health publicado na eBioMedicine.

Usando dados de 11.255 voluntários, coletados durante 30 anos, os pesquisadores analisaram as ligações entre os níveis séricos de sódio – que aumentam quando a ingestão de líquidos diminui – e vários indicadores de saúde. Eles descobriram que aqueles com níveis superiores à faixa normal eram mais propensos a desenvolver condições crônicas e mostrar sinais de envelhecimento biológico avançado do que aqueles com níveis séricos de sódio nas faixas médias. Adultos com níveis mais altos também eram mais propensos a morrer em uma idade mais jovem.

O estudo expande a pesquisa que os cientistas publicaram em março de 2022, que encontrou ligações entre os níveis de séricos de sódio e riscos aumentados de insuficiência cardíaca. Ambas as descobertas vieram do estudo Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), que inclui subestudos envolvendo milhares de adultos de todos os Estados Unidos.

Para esta análise mais recente, os pesquisadores avaliaram as informações que os participantes do estudo compartilharam durante cinco consultas médicas – as duas primeiras quando estavam na casa dos 50 anos e a última quando tinham entre 70 e 90 anos. Para permitir uma comparação justa entre a correlação entre a hidratação e os resultados de saúde, os pesquisadores excluíram adultos que apresentavam altos níveis de sódio sérico nos check-ins iniciais ou com condições subjacentes, como obesidade, que poderiam afetar a medição.

Então, os cientistas avaliaram como os níveis séricos de sódio se correlacionavam com o envelhecimento biológico, que foi avaliado por vários biomarcadores de saúde. Eles também ajustaram para fatores como idade, raça, sexo biológico, tabagismo e hipertensão. Aqueles com sódio sérico mais alto eram 50% mais propensos a mostrar sinais de envelhecimento biológico mais rápido, ter um aumento de 21% no risco de morte prematura em comparação com faixas mais baixas e 64% de chance maior para desenvolver doenças crônicas como insuficiência cardíaca, diabetes e demência.

As descobertas não provam um efeito causal, observaram os pesquisadores. Ensaios randomizados e controlados são necessários para determinar se a hidratação ideal pode promover um envelhecimento saudável, prevenir doenças e levar a uma vida mais longa. No entanto, as associações podem informar orientar o comportamento pessoal de saúde. “O objetivo é garantir que os pacientes estejam ingerindo líquidos suficientes e avaliando fatores, como medicamentos, que podem levar à perda de líquidos”, disse Manfred Boehm, autor do estudo e diretor do Laboratório de Medicina Regenerativa Cardiovascular.